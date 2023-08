ATP Cincinnati 2023 | Matteo Arnaldi battuto nel primo turno delle qualificazioni | vince Moutet in rimonta

(Di sabato 12 agosto 2023)va ko contro il francese Corentinnelal Masters 1000 di. Sul cemento statunitense, l’italiano classe 2001 (n.66 al mondo), reduce dal grande torneo a Toronto (dove si è spinto fino ai sedicesimi partendo dalle), si aggiudica ilset per 6-4, ma poi arriva la pioggia e al rientro in campo è tutto diverso: dopo due ore di stop(n.79 al mondo) cambia decisamente marcia rispetto alparziale, mentre il nostro portacolori non riesce a ritrovare il ritmo partita e la conseguenza è il 6-0 6-2 con cui il transalpinoil match inin due ore e 8 minuti ...

Il commento del direttore al sorteggio del Masters 1000 americano: 'I più forti sono tutti nella parte bassa salvo Alcaraz che al terzo turno ha l'incubo Paul. Meglio per Berrettini trovare questo ...TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIMASTERS 10002023 PRIMO TURNO - 23.965 (10 punti) SECONDO TURNO - 43.261 (45 punti) TERZO TURNO - 80.667 (90 punti) QUARTI DI ...... ora il tennista italiano si dirige versodove è in programma il secondo Master 1000 ... ma sicuramente possibile per un Berrettini - attualmente al 38° posto del ranking- in crescita ...

Sorteggio Masters 1000 Cincinnati, il tabellone: Sinner possibile quarto di fuoco con Djokovic, Berrettini esordio tosto Eurosport IT

Il canale della Fitp trasmette il combined event americano mentre si prepara allo Us Open moltiplicando i canali ...Archiviata la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati. Il Western and Southen Open, che andrà in scena a partire dalla prossima settimana, vedrà sfidarsi sui ca ...