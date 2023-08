Atletica | Barontini verso il record | “Con Fiasconaro mi sono sentito…La concorrenza sta facendo bene”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) Correre d’istinto senza guardare con ossessività al cronometro. Simone, riferimento italiano degli 800 metri, si sta preparando in vista dei Mondiali dia Budapest (Ungheria), previsti dal 19 al 27 agosto. Una prova complicata la sua dove è necessario conciliare velocità e resistenza e in cui la capacità di leggere i momenti è fondamentale.ha saputo farlo nel corso degli ultimi Assoluti che sitenuti a Molfetta, dove si è aggiudicato il titolo con il riscontro di 1:44.50, sesta miglior prestazione italiana alltime. Quasi mezzo secondo tolto al suopersonale della stagione passata, realizzando il minimo per l’ormai imminente rassegna iridata in terra magiara, alla quale comunque era già qualificato grazie al ranking, e anche per le Olimpiadi di Parigi dell’anno ...