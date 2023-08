Atalanta | Zapata ormai a un passo dalla Roma

Tiago Pinto lavora su un doppio fronte con l': in attacco interessa, mentre per la difesa sono stati avviati i contatti per Demiral . Per il ruolo di centravanti la Roma sta inoltre ...L'perché sa che la Roma ha un bisogno folle di almeno un attaccante e ancora non è ... Possibile che la situazione si possa sbloccare anche a breve, considerando cheha già dato la ...(3 - 4 - 1 - 2) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon,... Musso, Rossi, Okoli, Bonfanti, Zortea, Ruggeri, Koopmeiners, Touré, Muriel,, Latte Lath, ...

Il Tempo (M.Cirulli) – Il Santos continua a fare muro per Marcos Leonardo. La Roma è alla ricerca dell’attaccante titolare per la prossima stagione e il classe 2003 del Santos continua a essere l’obie ...Duvan Zapata resta il preferito per l'attacco giallorosso. Pur di riuscire a prenderlo, la Roma sarebbe disposta ad abbassare il numero delle presenze necessarie per l'obbligo di riscatto: dal 50% del ...