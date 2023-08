Atalanta | ufficiale la cessione di Maehle al Wolfsburg

(Di sabato 12 agosto 2023) Joakimnon è più un calciatore dell’. Il club orobico ha ufficializzato ladell’esterno ala titolo definitivo dopo due stagioni e mezzo in cui ha collezionato 96 presenza con la squadra di Gasperini. “L’ringrazia e saluta affettuosamente Joakim, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Germania”, ha aggiunto la società.ha firmato un contratto fino al 2027 e indosserà la maglia numero 21. La vendita del giocatore dovrebbe portare nelle casse dell’una cifra compresa fra i 12 e i 15 milioni di euro. SportFace.

