Atalanta | Latte Lath verso il Middlesbrough

(Di sabato 12 agosto 2023) Emmanuelè prossimo a lasciare l'per il, squadra di Championship inglese. L'attaccante di origini ivoriane classe 1999 non è stato convocato per l'amichevole di ...

EmmanuelLath è prossimo a lasciare l'per il Middlesbrough, squadra di Championship inglese. L'attaccante di origini ivoriane classe 1999 non è stato convocato per l'amichevole di stasera a ...... il Locarno per 10 - 0, la pro Vercelli per 6 - 0 con tripletta diLath, il Bournemouth per 1 ... La Juventus esordirà in campionato contro l'Udinese mentre l'se la vedrà col Sassuolo. ...(3 - 4 - 1 - 2) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon,... Musso, Rossi, Okoli, Bonfanti, Zortea, Ruggeri, Koopmeiners, Touré, Muriel, Zapata,Lath, ...

Emmanuel Latte Lath è prossimo a lasciare l'Atalanta per il Middlesbrough, squadra di Championship inglese. L'attaccante di origini ...Emmanuel Latte Lath è prossimo a lasciare l'Atalanta per il Middlesbrough, squadra di Championship inglese. L'attaccante di origini ivoriane classe 1999 non è stato convocato per l'amichevole di stase ...