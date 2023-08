Atalanta | a Cesena la sfida contro la Juve con un Koopmeiners in più

Leggi su bergamonews

(Di sabato 12 agosto 2023) L’ultimo test estivo, il più prestigioso. Sabato (12 agosto) l’lantus in amichevole allo stadio Dino Manuzzi diper quella che sarà l’amichevole conclusiva della preparazione estiva, una sorta di prova generale in vista dell’esordio in campionato del prossimo 20 agosto sul campo del Sassuolo. Dalla Romagna all’Emilia, nel giro di otto giorni. La partitai bianconeri di Massimiliano Allegri (calcio d’inizio alle 20.30, diretta sia sui canali Sky che su Dazn) potrebbe fornire le prime risposte per quanto riguarda le scelte per la prima in Serie A. Il nodo principale da sciogliere riguarda il ballottaggio in porta tra Musso e Carnesecchi, i quali si sono alternati in maniera piuttosto regolare nelle amichevoli, con l’argentino titolare a Bournemouth e l’italiano a Berlino ...