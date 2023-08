Assunzioni da GPS sostegno e mini call veloce | indicazioni del Ministero sulle rinunce

(Di sabato 12 agosto 2023) "Come è noto, coloro che sono risultati assegnatari di una supplenza sufinalizzata al ruolo ex art. 4, c. 3, del DM 119/23 a livello provinciale sono esclusi dal conferimento di qualsiasi tipologia di supplenza (ivi comprese le supplenze brevi e saltuarie) per l’a.s. 23/24. L’eventuale rinuncia all’assegnazione, presentata in qualsiasi modo e con qualsiasi tempistica, non fa venir meno l’effetto di esclusione dalle supplenze" L'articolo .

...lesul sostegno dopo la cosiddetta Call - veloce 2023/24. Uffici scolastici pubblicano le province assegnate, vi riportiamo il dato dei posti rimasti liberi per in FVG Mini call veloce......lesul sostegno dopo la cosiddetta Call - veloce 2023/24. Uffici scolastici pubblicano le province assegnate, vi riportiamo il dato dei posti rimasti liberi per il ER. Mini call veloce...Completate le operazioni di calcolo dei posti rimasti liberi per lesul sostegno dopo la cosiddetta Call - veloce 2023/24. Uffici scolastici pubblicano le ... Mini call velocesostegno, ...

Assunzioni docenti mini call veloce GPS sostegno, ottenuta la provincia ci sarà la FASE 2 scelta della scuola: potrebbe essere anche in presenza [VIDEO] Orizzonte Scuola

Assunzioni straordinarie da prima fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2023/24, gli Uffici Scolastici stanno iniziando a pubblicare gli avvisi riguardanti i bollettini contenenti i nominativi di ...È in corso di svolgimento la procedura straordinaria delle immissioni in ruolo per il 2023/24: come sappiamo, questa riguarda solo la I fascia delle GPS sostegno e i relativi elenchi aggiuntivi. Da ie ...