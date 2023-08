Assassino scappa da comunità del casertano e aggredisce medico del pronto soccorso di Genova

(Di sabato 12 agosto 2023) Cancello ed Arnone. Fugge dallatutelare Villa San Francesco di Cancello ed Arnone, gestito dalla EmmeDue S.r.l., dove era in obbligo di residenza per l’omicidio della sua compagna e arriva a, dove ieri sera si è presentato aldell’ospedale Galliera per un dolore toracico. Protagonista della brutta vicenda è Renato Valboa di 57 anni. Dopo una notte in osservazione, questa mattina una dottoressa lo ha visitato e gli ha detto che poteva essere dimesso ma che, se avesse voluto, sarebbe potuto rimanere ancora qualche giorno. A quel punto l’ha iniziato a minacciare il. “Dovete farmi uscire – ha urlato – io la posso ammazzare. L’ho già fatto e non ho nulla da perdere“. Il, spaventata, ha chiamato l’agente del drappello ...

(Di sabato 12 agosto 2023) Cancello ed Arnone. Fugge dallatutelare Villa San Francesco di Cancello ed Arnone, gestito dalla EmmeDue S.r.l., dove era in obbligo di residenza per l'omicidio della sua compagna e arriva a, dove ieri sera si è presentato aldell'ospedale Galliera per un dolore toracico. Protagonista della brutta vicenda è Renato Valboa di 57 anni. Dopo una notte in osservazione, questa mattina una dottoressa lo ha visitato e gli ha detto che poteva essere dimesso ma che, se avesse voluto, sarebbe potuto rimanere ancora qualche giorno. A quel punto l'ha iniziato a minacciare il. "Dovete farmi uscire – ha urlato – io la posso ammazzare. L'ho già fatto e non ho nulla da perdere". Il, spaventata, ha chiamato l'agente del drappello ...

