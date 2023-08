Ascolti TV | Venerdì 11 agosto 2023 A Ranieri basta il 13 4% per vincere | La conseguenza 11 7% | ottimo Il Terzo Indizio 8 1% Coppa Italia 4 2% e 5 4% su Italia1

Marco Zonetti per Dagospia la conseguenza GliTv e i dati Auditel di11 agosto 2023 vedono, in prima serata, la replica di Sogno e son desto con Massimo Ranieri raccogliere solo il 13.4% di share con 1.621.000 spettatori, quanto ...La partita andrà in onda11 agosto alle 20:00. Poi, lunedì alle 17:00 si potrà assistere in ... Chissà come saranno gli... La curiosità è tanta. E la trasmissione del cacio saudita in ...11 agosto la serata televisiva ha visto trionfare Rai 1 grazie alla replica del programma ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata dell'11 agosto: vince Massimo Ranieri. Ecco i ...

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 11 agosto: vince Rai 1 con Massimo Ranieri e la replica di Sogno o son desto Virgilio Notizie