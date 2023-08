Ascolti Tv | Massimo Ranieri in replica su Rai 1 vince la serata

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Con 1.621.000 telespettatori e il 13,4% di sharecon ladi 'Sogno e son desto' su Rai1glidella prima. Poco distante Canale 5 che con 'La conseguenza' ha ottenuto 1.463.000 telespettatori e l'11,7%, mentre è testa a testa per il terzo posto tra Retequattro ('Il terzo indizio', 873.000 telespettatori e l'8,1% di share) e La7 ('In Onda – Prima', 898.000 telespettatori e il 6,5% di share). Su Italia 1 la partita di Coppa Italia Bologna-Cesena ha conquistato 689.000 telespettatori con il 5,4% e Rai3 con 'Il grande Paese' ne ha totalizzati 548.000 con il 4,8%, mentre Rai2 con la serie 'Professor T' ha registrato 505.000 telespettatori e il 4% di share. Nove con 'Diciamoci la verità' ha raccolto 368.000 ...

Per 'Sogno e son desto' 13,4% di share Con 1.621.000 telespettatori e il 13,4% di shareRanieri con la replica di 'Sogno e son desto' su Rai1 vince glidella prima serata. Poco distante Canale 5 che con 'La conseguenza' ha ottenuto 1.463.000 telespettatori e l'11,7%, ...La prima serata dell'11 agosto: vinceRanieri . I dati dell'access prime time . I dati del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata dell'11 agosto: vince...Alla replica dello show diRanieri Sogno e Son Desto ( Rai Uno ) basta il 13.4% di share per aggiudicarsi la prima ... Di seguito tutti i dati relativi aglitv del prime time di venerdì ...

Ascolti Tv, vince Massimo Ranieri in replica su Rai1 Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Adnkronos) - Con 1.621.000 telespettatori e il 13,4% di share Massimo Ranieri con la replica di 'Sogno e son desto' su Rai1 vince gli ascolti della prima serata. Poco distante Canale 5 che con 'La co ...