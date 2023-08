Ascolti tv ieri | Ranieri vince in replica Terzo Indizio fa volare su Rete 4

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 12 agosto 2023) Come riportano glitv di, venerdì 11 agosto 2023, ladi Sogno e Son Desto su Rai1 è stato il programma più visto in prime time con 1.621.000 telespettatori, 13.4% di share. A seguire il film La Conseguenza su Canale 5: 1.463.000 telespettatori, share 11.6%. Molto bene l'ennesimadisu4: 873.000, 8.1%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Coppa Italia: Bologna – Cesena 689.000, 5.3% Rai3 Il Grande Paese548.000, 4.7% Rai2 serie Professor T 564.000, 4.1%, e 454.000, 3.8% TV8 serie I Delitti del BarLume 452.000, 3.6% La7 film Baby Boom 395.000, 3.5% NOVE show Diciamoci la Verità 368.000, 3.3%. IN AGGIORNAMENTO