Artemio Franchi | ricordato a Siena nel quarantesimo anniversario della morte

(Di sabato 12 agosto 2023) Morì in seguito a un incidente stradale in provincia di, forse il più grande dirigente sportivo italiano di tutti i tempi. Era il 12 agosto del 1983. Era andato a cercare un fantino per la sua contrada, la Torre. Quarant'anni dopo, il mondo delle diciassette contrade senesi, ha

Dopo aver raggiunto Firenze per sottoporsi alle visite mediche che ha iniziato poco dopo le 18 , si è recato all'. L'argentino, poco prima dell'amichevole della sua nuova squadra ...Sfida serale contro l'OFI allo "Stadio". Per i greci allenamento sabato mattina presso il centro sportivo "Davide Astori", utilizzato dalla squadra viola fino a poco tempo fa, sino a quando si è trasferita al "Viola Park" ...Ora il 22enne di Cordoba è in viaggio verso Firenze per sottoporsi alle visite mediche, terminate le quali raggiungerà lo stadio. L'argentino, infatti, assisterà all'amichevole della ...

Fiorentina-Ofi Creta alle 20, è l’ultima amichevole pre-season. Dove seguirla Viola News

Inciampa nell’Ofi Creta, la Fiorentina, nell’ultima amichevole prima del via al campionato. Segna Kokorin, nel primo tempo. Ma non basta: perchè nel finale la difesa viola si ...SIENA – Morì in seguito a un incidente stradale in provincia di Siena, Artemio Franchi, forse il più grande dirigente sportivo italiano di tutti i tempi. Era il 12 agosto del 1983. Era andato a ...