Arrestato per abusi il padre dei bimbi sopravvissuti 40 giorni nella foresta amazzonica

(Di sabato 12 agosto 2023) Manuel Ranoque,e patrigno dei bambini, si trova ora in carcere con l'accusa di. In passato avrebbe cercato di violentare anche la più grande dei figli della compagna morta nell'incidente aereo

'La settimana scorsa l'ho visto in un localestrada. È il giorno che l'hanno', ha spiegato. Indagini in corso Gli investigatori hanno sequestrato i cellulari dell'ex calciatore e ...Effettivamente il 41enne era evaso nella notte tra l'8 e il 9 agosto da una comunità sita a Pescia (PT) dove stava trascorrendo gli arresti domiciliari in seguito a una condannail reato di ...I carabinieri della Stazione di Lettomanoppello, in collaborazione con i militari del NOR della Compagnia di Popoli, hanno tratto in arresto un giovane cittadino lettesedetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Vigilante muore in incidente, 23enne arrestato per omicidio stradale Agenzia ANSA

L'incidente era avvenuto nella selva amazzonica, in Colombia. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di abusi su un minore di 14 anni e di un altro adolescente ...Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino ghanese di 38 anni per tentata rapina. L'uomo, all'interno della Stazione Centrale di Milano, si è avvicinato ad un viaggiat ...