Arrestato padre dei 4 bimbi sopravvissuti nella foresta amazzonica

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – E' statoin Colombia ildei quattro bambini indigeniper 40 giorni. L'arresto è stato confermato dalla procura, senza però rendere note le accuse. L'uomo è ildei due più piccoli (uno e 4 anni) e patrigno degli altri due (9 e 13). Due settimane fa, informa il quotidiano El Tiempo, l'ente colombiano per il Benessere familiare aveva vietato all'uomo e alle persone a lui vicine di entrare in contatto con i figli. Il nonno materno lo aveva accusato l'uomo di picchiare la moglie, morta nell'incidente aereo in seguito al quale i piccoli si sono trovati da soligiungla. Il loro salvataggio, dopo lunghe ricerche, aveva commosso il mondo. La sorella maggiore di 13 anni è riuscita ...

