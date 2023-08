Arrestato il padre dei bambini indigeni sopravvissuti 40 giorni nella giungla dopo un incidente aereo | è accusato di abusi sessuali

(Di sabato 12 agosto 2023)Manuel Ranoque, ildei 440che l’su cui viaggiavano era precipitato il 1 maggio scorso. Secondo le informazioni diffuse dal media locale colombiano El Templo, l’uomo è stato preso in custodia dalla poliziagiornata dell’11 agosto per presunti. Ranoque è ilnaturale dei più piccoli (di uno e 4 anni) e quello adottivo delle ragazze (di 9 e 14) e proprio con la figlia più grande, Lesly, si sarebbe compiuto il reato. A denunciare l’accaduto è stato il nonno materno e, durante le indagini,essere stati dimessi dall’ospedale militare Centrale di Bogotá, i ...

Giovedì ildella ragazza aveva già affidato ai social le prime parole dopo aver appreso la ... Due giorni fa un 34enne originario del Camerun è statodalla Polizia locale con l'accusa di ...E' statoin Colombia ildei quattro bambini indigeni sopravvissuti per 40 giorni nella foresta amazzonica. L'arresto è stato confermato dalla procura, senza però rendere note le accuse. L'uomo ...... dopo essere stati salvati dai soccorritori sono stati portati a Bogotà a bordo di un velivolo dell'esercito insieme alora, uno dei loro nonni e ad altri membri della famiglia. Qui ...

Arrestato in Colombia il padre dei bimbi sopravvissuti per 40 giorni nella giungla Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Adnkronos) – E’ stato arrestato in Colombia il padre dei quattro bambini indigeni sopravvissuti per 40 giorni nella foresta amazzonica. L’arresto è stato confermato dalla procura, senza però rendere ...