Arrampicata sportiva | Jakob Schubert vince la combinata boulder+speed ai Mondiali e vola alle Olimpiadi

... è infatti ufficiale la collaborazione, per la stagione 2023/2024, tra la palestra di indoor climbing e l'aquilano Roberto Cantalini, pioniere e tra i maggiori esponenti dell'...Il Presidente della FederazioneItaliana, Davide Battistella, emozionato ed orgoglioso afferma: "Si tratta di un grandissimo risultato perché ci permette di qualificarci già ora, ...Ennesimo colpo di scena nella saga infinita che vede coinvolte Tottenham, Bayern Monaco ed Harry Kane . Ieri pomeriggio la fumata bianca tra le due società che avevano trovato l'accordo per il ...

Mondiali arrampicata sportiva: Zurloni campione nello speed! E si assicura il pass per Parigi 2024 La Gazzetta dello Sport

Grande colpo per l’associazione Monkey’s Garage dell’Aquila: è infatti ufficiale la collaborazione, per la stagione 2023/2024, tra la ...La Fasi federazione arrampicata sportiva Italiana diretta dallo spezzino Davide Battistella ha già staccato un biglietto per le Olimpiadi 2024 di Parigi vincendo l’altra sera a Berna in Svizzera il ca ...