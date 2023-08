Arnautovic | volontà chiara del giocatore | tentativo Inter – SM

(Di sabato 12 agosto 2023) Nonostante da Bologna dichiarino come Markonon sia sul mercato, l’vuole provarci fino all’ultimo forte anche delladel calciatore. Secondo Marco Barzaghi di Sky Sport, la prossima settimana può sbloccarsi la situazione.– Il Bologna lo diincedibile, ma Markovuole tornare all’. Tanto che lunedì chiederà la cessione al club tramite il fratello-agente. I nerazzurri puntano a chiudere inserendo Stefano Sensi nella trattativa, anche per avvicinarsi alla richiesta di 15-20 milioni dei felsinei.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

...Mentre Beto dell'Udinese sembra il piano C se non entrerannoo Taremi (oltre, secondo la Gazzetta, alla suggestione Eric Maxim Choupo - Moting , punta 34enne del Bayern Monaco). La...Scamacca e la suadi andare all'Atalanta hanno fatto sfumare anche l'arrivo dell'italiano e il Bologna ha comunicato di non voler nemmeno trattare per Marko. La sfilza di no si è ......nerazzurra piacee non è una novità. L'austriaco, anche attraverso il fratello agente, ha sempre manifestato la voglia di vestire neroblu e l'Inter proverà a fare leva su questa...