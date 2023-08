Arnautovic-Inter | il Bologna resiste Si sblocca con un giocatore? – CdS

(Di sabato 12 agosto 2023)può tornare all’a tredici anni dalla conquista della Champions League, dove però lì giocò pochissimo. Per convincere ila dire sì a lasciare il suo attaccante principale si pensa a una contropartita, che individua il Corriere dello Sport. UNO PER UNO? – Ieri Markoha regolarmente giocato (titolare) nella vittoria per 2-0 delsul Cesena in Coppa Italia, ma l’si augura che la prossima partita la faccia in nerazzurro. E anche il, che secondo il Corriere dello Sport vuole un ritorno lì dove è già stato nel 2009-2010. Si tratterà anche durante il weekend, visto che ieri i felsinei erano concentrati sulla partita. Con il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori che ha blindato (a parole) ...

L'alternativa, secondo Sportmediaset, resta Mehdi Taremi del Porto, il Bologna fa muro: chiesti 7 - 8 milioni più bonus, ma l'ne vuole superare i 6vorrebbe tornare all'...Ma se il padre di #Samardzic ha cambiato le carte in tavola allora fa bene a non farsi ricattare.##Taremi ##Calciomercato #pimenta #zhang #amala- Pako - il nientologo (@PakoTataranni)...C'è invece, nonostante la corte dell', al centro dell'attacco, mentre in tribuna siede Dan Ndoye, esterno d'attacco 22enne arrivato dal Basilea e in attesa di ufficializzazione. La ...

L'Inter sarebbe a caccia di un attaccante da regalare ad Inzaghi: la situazione Arnautovic non decolla, Marotta sonda Choupo Moting ...La voglia di Inter di Arnautovic, uno Schouten fuori dai titolari e con la testa già dentro il Psv, un Thiago teso più per il futuro che per la partita in sé. Insomma, le premesse al primo esame vero ...