Arnaldi-Moutet in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Cincinnati 2023

(Di sabato 12 agosto 2023) Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteoe Corentin, valevole per il primo turno delledeldi. Il giovane tennista ligure è reduce da un ottimo torneo giocato a Montreal e ora cerca di ripetersi anche in questo secondo appuntamento che precede gli Us Open. L’esordio è contro il talentuoso francese in un match che potrebbe rivelarsi piuttosto equilibrato. Il transalpino in Canada non era invece riuscito a superare il tabellone cadetto, cedendo al secondo turno contro Taro Daniel. Il match avrà inizio alle ore 16:00 italiane. Non è prevista produzione etelevisiva del tabellone di qualificazione. SportFace.

Arnaldi-Moutet in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni ... SPORTFACE.IT

