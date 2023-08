Arisa | la foto al mare esalta i fan | “Finalmente una senza filtri”

Leggi su diredonna

(Di sabato 12 agosto 2023) Archiviati gli impegni in Tv dove era tornata a fare l’insegnante di canto ad Amici,si sta godendo le vacanze con l’obiettivo di riposarsi e ricaricare le pile in vista dei nuovi progetti che la attendono. La cantante ha scelto Noto, località della Sicilia, dove si trova in compagnia di un gruppo di amici e appare davvero rilassata e serena. Al momento l’artista non sembra essere intenzionata a pensare troppo al lavoro, nonostante sia tra le colleghe più richieste. A settembre 2023, infatti, con ogni probabilità sarà ancora docente in un talent, ma con allievi decisamente più piccoli, i bambini protagonisti di The Voice Kids, in onda su Rai1, con la conduzione di Antonella Clerici. Non è esclusa però anche una sua preal Festival di Sanremo 2024, anche se potrebbe non essere in gara, bensì sul palco in veste di conduttrice al fianco di ...