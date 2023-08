Ariano Irpino |  Denunciato un 56enne ed emessi DASPO e DacUr

... Vietri sul Mare appunto, e Napoli, Calitri,, San Lorenzello, Cava de' Tirreni, Cerreto Sannita. Ne abbiamo parlato con il Presidente della CNA Salerno, Lucio Ronca, maestro ceramica ...Ieri pomeriggio a Carife, i Carabinieri della Compagnia di, nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, hanno proceduto al controllo di un 41enne di origini romene, in Italia senza fissa dimora. Dall'interrogazione alla banca dati ...Carife . Ieri pomeriggio a Carife , i Carabinieri della Compagnia di, nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, hanno proceduto al controllo di un 41enne di origini romene, in Italia senza fissa dimora. Dall'interrogazione alla banca dati ...

Carcere Ariano Irpino, drone con un chilo di droga si schianta contro albero ilmattino.it

Un uomo in ospedale per ustioni nell'Avellinese. In fiamme un'azienda ad Arzano, canadair in azione in Costiera amalfitana ...La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 12’00 di oggi 12 agosto, è intervenuta in contrada San Nicola Trignano ad Ariano Irpino, per un incendio che ha ...