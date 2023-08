Appartamento in fiamme ma i proprietari sono in ferie

(Di sabato 12 agosto 2023) Lusciano. Questa mattina verso le ore 12 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è intervenuta nel comune di Lusciano in via Ignazio Silone allertati dai residenti del posto che vedevano uscire del fumo da un’. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, a causa dell’assenza deifuori per, hanno dovuto forzare la porta d’ingresso e, una volta entrati nell’, siadoperati nello spegnimento dell’incendio che aveva interessato mobili e suppellettili della camera da letto impedendo che l’incendio si propagasse al resto della struttura. Sul posto, a supporto della squadra nelle operazioni di spegnimento, anche un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa . Nessuna persona è ...

Questa mattina verso le ore 12:00 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è ...