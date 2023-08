Anna Tatangelo si sposa? Chi conferma le nozze con il 26enne Narducci

Ma non sarà l'unica: spazio alla comicità con l'attrice Chiara Francini; spazio alla musica con Mietta e. Si unirà allo spettacolo, poi, Bruno Vespa, per un approfondimento ...ha recentemente trascorso una romantica vacanza ad Ibiza con il fidanzato Mattia Narducci , modello 26enne. Dopo aver ufficializzato la relazione tramite social , per la coppia potrebbe ...Ma se pensate che la showgirl sia l'unica che vedrete in puntata vi sbagliate di grosso, infatti si alterneranno sul palco anche personaggio come Chiara Francini , Mietta ,, Bruno ...

Anna Tatangelo, nozze in vista col modello Mattia Narducci L’indiscrezione di alcuni amici Corriere della Sera

Anna Tatangelo si sposa con Mattia Narducci La cantante e conduttrice di "Scene da un matrimonio", programma di Canale 5, potrebbe presto indossare l'abito da sposa. Per ...Anna Tatangelo si sposa con Mattia Narducci L'indiscrezione è stata raccontata da Nuovo Tv, che ha riportato i rumors di alcuni amici di lei. La cantante ...