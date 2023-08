André Cruz | «Napoli | Natan è il prodotto della nuova mentalità brasiliana»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023), ex difensore del, ha parlato così del neo acquisto azzurro: il centrale brasiliano, brasiliano, ha giocato nel. Al Corriere dello Sport ha raccontato tutto ciò che sa di, il nuovo difensore sul quale pesa la responsabilità di sostituire Kim Min-jae.PARAGONE CON LUI – «Il calcio è cambiato e comunque non sarebbe corretto fare paragoni dopo tutti questi anni. In Brasile il vento sta cambiando, con gli investimenti americani i club si stanno strutturando sempre di più e l’arrivo di allenatori europei, soprattutto portoghesi, ha inaugurato unafase. Si parte dalla fase difensiva e per questo, con una, stanno crescendo ed esplodendo ...