(Di sabato 12 agosto 2023) Su sollecitazione dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei è statal’operazione diboedel campo di mitilicoltura presente nel, ai fini della mitigazione cromatica con l’circostante, operazione condotta dalla Società ItticaSrl nel pieno rispetto della tutela e della riqualificazione del bacino lacustre flegreo. “Questa operazione, grazie alla fattiva collaborazione della Società ItticaSrl e del suo presidente Pietro Chiaro, non risponde solo a precise esigenze di tutela ambientale e di protezione dell’avifauna – sottolinea l’architetto Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei che ha ...

... segnala che la nostra battaglia come amministratori sui livelli delè quanto mai attuale. In ... e non solo a parole, a partire dall'assessore regionale all'Matteo Marnati e dal ...Il Monumento Naturale La Frasca (Regione Lazio Direzione- Arsial Comuni di Civitavecchia ...di Tarsia e Foce del Fiume Crati. Orario: mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Sera dalle ...Ad Albano nessun inquinamento ma le 'spiagge' delsono circondate dai rifiuti. Ottimi, invece, ... a vantaggio dell', della salute e dello sviluppo sostenibile. Garantendo un futuro ...

Ambiente, Lago Fusaro: avviata la sostituzione delle boe galleggianti Il Denaro

Su sollecitazione dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei è stata avviata l’operazione di sostituzione delle boe galleggianti del campo di mitilicoltura presente nel Lago Fusaro, ai fini della ...'Trasporti ridotti sui traghetti a causa dei livelli minimi del lago Maggiore: le località turistiche abbandonate a se stesse. Nessun tavolo di confronto sui livelli minimi e massimi. Contano solo gli ...