Alzare gli stipendi per frenare la fuga dei medici

(Di sabato 12 agosto 2023) Ci sono stati 37 miliardi di tagli in dieci anni senza distinzioni tra partiti politici e il sistema sanitario arranca ogni giorno di più. Che fare? Per Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri bisogna aumentare i salari “del 30%” per evitare chee infermieri scelgano di andare a lavorare nel privato dove guadagnano molto di più. “Non c’è dubbio chee infermieri sono sottopagati rispetto ai loro colleghi europei. Mancano 80mila infermieri”, spiega Garattini a La Stampa chiedendo anche lo stop all’intramoenia. “Nel sistema pubblico – dice Garattini – le liste d’attesa sono lunghissime. Se invece si fa ricorso all’intramoenia, dopo una settimana si ottiene l’appuntamento. Tutto questo è contro la Costituzione che afferma che tutti i cittadini hanno diritto alla ...