Alpinista cade per 10 metri | soccorso dall’elisoccorso

Leggi su udine20

(Di sabato 12 agosto 2023) Undel 1973, friulano, ha riportato seri traumi dopo una caduta dalla parete su cui stava arrampicando legato in cordata, sul Monte Cavallo, nelle Alpi Carniche. L’uomo procedeva da capo cordata mentre il secondo di cordata gli faceva sicurezza sulla prima lunghezza di corda della via Di Marco, parete Nord Est del massiccio calcareo quando, per cause non note, è “volato” impattando sulla parete una decina dipiù sotto. La corda a cui era legato ha trattenuto lo strappo ulteriore. La chiamata al Nue112 è arrivata da una cordata di austriaci che era sopra di loro.sulla.stessa via e la.Sores ha allertato I soccorritori della stazione di Moggio Udinese, la Guardia di Finanza e l’eliregionale, giunto sul posto con il secondo elicottero. L’equipe tecnico medica è stata sbarcata con il verricello alla base della ...