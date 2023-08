Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 304 " Sant'Euplio viene decapitato a Catania 1099 " Prima crociata: Battaglia di Ascalona " I ...Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 3114 a. C. " inizio dell'era attuale secondo il Calendario lungo dei Maya 480 a. C. La flotta ......Facebook il sacerdote non mancava mai di utilizzare il social network come una sorta di..., gli stessi utenti che hanno appreso con dolore la morte del sacerdote hanno inondato i social ...

Almanacco di oggi, sabato 12 agosto: il ‘fiasco’ di Verdi e il pianeta del dio della guerra la Repubblica

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...Il 12 agosto 2023 è un sabato. È il 224° giorno del 2023. “Chi non si accontenta, non gode.” ...