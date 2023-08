Almanacco del 12-08-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 12 agosto 2023)del giorno insieme a lunedì nuova settimana nuova giornata lunedì 7 agosto Ben ritrovati da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Sisto II papà e compagni Martiri il nome Sisto rappresenta una variante del nome sesto Ma secondo alcune teorie potrebbe in parte derivare dall’antico tedesco si Che significa guerriero vittorioso Il proverbio dice se le nuvole vanno al mare è bel tempo vuol fare sono nati oggi matahari Gerry Scotti Marco Melandri e noi oggi andiamo a fare gli auguri tutti tutti tutti ma proprio tutti tutti un buon compleanno alla nostra principessa Sissi a Silvia la più bella del reame possiamo definirla così persone speciali si dice Maria Teresa non si cerca Le presenta la vita buonissima giornata Silvia da parte di tutti noi e poi ancora andiamo a salutare Veronica facciamo anche tantissimi auguri Rosy e però non mi devi chiudere così ...

Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 3114 a. C. " inizio dell'era attuale secondo il Calendario lungo dei Maya 480 a. C. La flotta persiana e 612 a. C. " Uccisione di Sinsharishkun, re dell'Impero Assiro. Distruzione di Ninive 480 a. C.

Almanacco del 12 agosto 2023 Scrivo Libero

Il 12 agosto 2023 è un sabato. È il 224° giorno del 2023. “Chi non si accontenta, non gode.” ...Fino al 31 agosto, SalaBorsa ospita la mostra "L'Almanacco di Home Movies 100", un progetto della Fondazione Home Movies con film e frammenti d'archivio girati in quel giorno nel secolo breve del cine ...