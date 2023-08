Alluvione | Meloni a Bonaccini | da Governo 4 | 5 mld Ed è solo inizio

...per oltre un miliardo di euro per la ricostruzione e la tutela dei territori colpiti dall'.imprese agricole colpite dagli eventi di maggio"."La prospettiva del Governo - garantisce- ...... in cui elenca puttigliosamente il fatto e il da farsi per la ricostruzione postin Romagna."Condivido con Lei - sottolinea- l'esigenza di dare risposte rapide e veloci, come d'......oggi ha risposto, con una missiva di cinque pagine indirizzata al Presidente Stefano Bonaccini, e attraverso gli organi di stampa, alle richieste arrivate dalla Romagna dopo l'. 'La ...

Alluvione Romagna, Meloni contro Bonaccini: “La fretta è di chi vuole visibilità” Il Fatto Quotidiano

Il premier Meloni invia una lettera a Bonaccini sottolineando l’impegno del Governo nella ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna."Misure - afferma la premier nella lettera inviata al Governatore dell'Emilia- che si affiancano a quelle assunte anche dai vari Ministeri, di concerto con il ...