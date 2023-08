(Di sabato 12 agosto 2023) “Non bisogna cedere allaed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po’ di, alimentando polemiche inutili“. Lo scrive laGiorgiain una lettera inviata al governatore dell’EmiliaStefano, come apprende l’Ansa.sottolinea tra l’altro che al presidente di Regione è stato assegnato il ruolo di sub -ommissario per “operare concretamente al servizio della comunità”. “Una sfida – scrive tra l’altro la– che sapremmo superare lavorando tutti nella stessa direzione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alluvione Romagna, la premier Meloni a Bonaccini: "La fretta è di chi vuole un po' di visibilità" Il Fatto Quotidiano

De Pascale: “Avevamo chiesto gli indennizzi, il credito di imposta e di poterci incontrare per migliorare i decreti” ...MICHELE DE PASCALE “ La mia sensazione, se la Presidente Meloni pensa veramente ciò che ha scritto in questa lettera, è che purtroppo non abbia un quadro esatto della situazione in Romagna e in tutta ...