Alluvione in Emilia Romagna | è scontro aperto tra Meloni e Bonaccini

(Di sabato 12 agosto 2023) A quasi tre mesi dall’che sommerse la, è finita la tregua istituzionale: èfra governo e Regione, fra la premier Giorgiae Stefanoe, di conseguenza, fra Fdi e Pd. E'sulle cifre, sul metodo e su quello che si è fatto o non si è fatto per rimettere in sesto il territorio in vista della stagione autunnale e per ristorare famiglie e imprese...

Sembrano molto molto lontani, insomma, i momenti immediatamente successivi all', con le ... nei fatti - è l'accusa - il metodo seguito per la ricostruzione del terremoto indel 2012. "...In analogia al Terremoto dell'nel 2012 prevedere un credito di imposta, finanziato con mutuo ... ascoltasse direttamente le persone colpite, visitasse le case distrutte dall'e provasse ......di un incontro per trovare le risposte più efficaci per persone e imprese colpite dall', ... Il presidente della Regione- Romagna specifica: "Al di là di quanto attivato da me insieme al ...

Alluvione Emilia-Romagna, la lettera di Meloni a Bonaccini: «Già stanziati 4,5 miliardi». Il sindaco di Ravenna ... Open

La premier: "Abbiamo già stanziato 4,5 miliardi'. La replica del governatore: 'Gli unici contributi sono regionali"