Alluvione Emilia-Romagna | la lettera di Meloni a Bonaccini | «Già stanziati 4 | 5 miliardi» Il sindaco di Ravenna | «Narrazione surreale»

(Di sabato 12 agosto 2023) La premier Giorgiascrive unaal governatore dell’Stefanodopo le polemiche sull’. Nella missiva la premier dice che il suo governo ha già stanziato «4,5per la ricostruzione delle zone alluvionate e questa iniziativa non si esaurisce qui. Uno degli obiettivi dell’Esecutivo è anche quello, oltre alla messa in sicurezza e alla ricostruzione delle infrastrutture, di risarcire tutti i privati che hanno subito danni». In un’intervistaaveva detto che non erano arrivati i soldi a 60 giorni dall’. Per la premier «non bisogna cedere alla fretta ed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po’ di visibilità, alimentando polemiche ...

...delle tre serate alla Protezione Civile per sostenere e aiutare le vittime della recente... della RegioneRomagna, e di APT ServiziRomagna. Media partner dell'evento Radio ...Al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul salario minimo, Elly Schlein ha annunciato ai giornalisti di aver fatto pressioni su Giorgia Meloni per quanto concerne i fondi per l'dell'- Romagna. Spostando il tema sul livello politico, il segretario del Pd da tempo sta cercando di trasformare l'interlocuzione tra il governo e la Regione in una battaglia ......5 miliardi già spesi per l'. Domande e risposte 'Per brevità - continua De Pascale - ... In analogia al Terremoto dell'nel 2012 prevedere un credito di imposta, finanziato con mutuo ...

"Condivido con Lei - sottolinea Meloni - l'esigenza di dare risposte rapide e veloci, come d'altronde stiamo facendo, abbattendo anche tutti gli sbarramenti ...Meloni ha rimproverato il presidente della Regione dell'Emilia Romagna sugli interventi stanziati nel post alluvione.