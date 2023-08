Allarme bomba a Parigi | la Torre Eiffel evacuata per tre ore

L'ultimodi questo tipo, innescato da una chiamata anonima di qualcuno che aveva gridato 'Allahu akhbar', era avvenuto nel settembre del 2020. TI POTREBBE INTERESSAREAGI - La Torre Eiffel, monumento simbolo di Parigi, è stata evacuata per un. 'La polizia è sul posto con gli artificieri' ha affermato una portavoce della Sete la società che gestisce la Torre, aggiungendo che si tratta di ' una procedura abituale in questo tipo ...In un primo momento infatti si è parlato dima le verifiche sulla ' Tour ' sono in corso. L'evacuazione della Torre Eiffel è scattata nella mattinata di oggi e tra mezzogiorno e le 13.

Una squadra di artificieri e della polizia si è recata sul posto per perlustrare l'area, compreso un ristorante situato su uno dei piani ...