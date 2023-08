Alieni in Perù | la verità sugli attacchi subiti da una tribù

(Di sabato 12 agosto 2023) Glisono arrivati inma laè che si trattava solo di minatori illegali che cercavano di terrorizzare una. Gli Ikitu infatti, avevano raccontato di essere stati attaccati per circa un mese, tutte le notti, a partire dall’11 luglio 2023. da esseri alti due metri, con grandi teste e occhi gialli. Gli abitanti del villaggio li avevano chiamati las pelacaras, come figure mostruose del folclore che mangiano il viso alla gente. In realtà ulteriori indagini hanno svelato la vera identità di queste “creature”, che erano minatori abusivi la cui attività in zona era avviata da tempo. Gli Ikitu sono unadi circa 1300 persone che vivono nell’area rurale di Alto Nanay, a nordest di Lima e avevano spiegato che il loro villaggio era stato attaccato da extraterrestri dotati di armature ...

