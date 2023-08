Alcune migliaia i detenuti destinati alle caserme dismesse

(Di sabato 12 agosto 2023) I condannati con pene brevi da scontare per reati bagatellari che non destano allarme sociale. Sono loro iper i quali il ministro della Giustizia Carlo Nordio pensa a un trattamento ...

I condannati con pene brevi da scontare per reati bagatellari che non destano allarme sociale. Sono loro i detenuti per i quali il ministro della Giustizia Carlo Nordio pensa a un trattamento ...21.40 Israele,riforma giustizia: protestedi manifestanti contro i piani di revisione giudiziaria voluta dal governo israeliano sono scesi in piazza a Tel Aviv e incittà del nord,tra cui Haifa, Netanya e Herzliya. E'la ...Caserme dismesse perdi detenuti - Proprio l'utilizzo delle caserme dismesse è al centro del dibattito. Carlo Nordio pensa a un trattamento detentivo differenziato da realizzarsi in ...

