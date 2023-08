Alcaraz e il monologo durante il cambio campo | “Come è possibile giocare così male a tennis?” VIDEO

(Di sabato 12 agosto 2023) Non capita tutti i giorni di vedere un Carlosarrabbiato e nervoso con se stesso. Questo invece è quanto accadutola sfida persa contro Tommy Paul nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. Il numero uno del ranking mondiale è apparso sin dalle prime fasi del match visibilmente deluso dal livello del suo, ben lontano da quello a cui ci ha abituato. Eundiinizia unin cui sostanzialmente non riesce a spiegarsi le sue difficoltà odierne. “si fa a?”, dice a se stesso. SportFace.

Relativa difficoltà nel primo set (sotto 1 - 3) poi è stato undell'azzurro che lo scorso anno vinse il torneo battendo in finale CarlosIl serbo, dopo il rodaggio, comincia un: 5 game di fila, concostretto a remare da fondo campo. Il primo set scivola via con un 6 - 1 senza storia. Lo spagnolo ha il merito di ...Da lì in avanti è stato praticamente undi, che ha lasciato le briciole all'avversario. Lo spettacolo non è decisamente mancato e il toscano ha regalato al pubblico anche colpi ...