Al Hilal - Al Nassr 1 - 2 | Ronaldo decide la finale con una doppietta | rivivi il live

(Di sabato 12 agosto 2023) Al King Fahd Sports City di Taif l' Al -ha vinto in rimonta 2 - 1 ladella Coppa UAFA, la Coppa dei Campioni araba per club nota anche come Arab Club Champions Cup. Decisiva una ...

Al- Al, finale della Champions araba, finisce 2 - 1 con doppietta del solito Cristiano Ronaldo. A Ta'if CR7 conquista il suo titolo numero 33 a 21 anni di distanza dal primo, con lo Sporting,...L'Al -ha giocato in dieci dal 71' (espulso Al - Boushaal ...Cristiano Ronaldo fa doppietta e l'Albatte l'Alper 2 - 1 ai supplementari vincendo la Champions Cup. Nella sfida che apre la nuova era del calcio in Arabia Saudita, con una parata di stelle nei principali club, è CR7 a ...

Cristiano Ronaldo ribalta l'Al Hilal di Milinkovic-Savic: l'Arab Cup all'Al Nassr Tuttosport

Doveva essere una serata bellissima per Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che ha regalato all’Al Nassr la Coppa campioni araba per club (Uafa Cup). Una vittoria in rimonta sui cugini dell’Al ...Talisca prova a piantare la bandiera dell’Al-Nassr a centrocampo, il suo gesto viene interpretato come una provocazione e scatena la reazione ...