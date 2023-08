Ahmed Zero prende in giro Cristiano Ronaldo sui social | “Il secondo miglior giocatore della storia”

(Di sabato 12 agosto 2023) Ha dell’assurdo ciò che ha combinato ildell’Al-Shorta,che, su Instagram ha preso indopo averci giocato contro. Il calciatore infatti, ha pubblicato suiuna foto assieme al campione portoghese, postando poi la frase “Con il”. Palese quindi per chi parteggi nell’eterna sfida tra CR7 e Messi. Da segnalare come, nel match giocato dove è stata scattata la foto, l’Al Nassr ha battuto l’Al Shorta per la semifinaleChampions League araba, per 1-0, proprio con gol di. Visualizza questo post su ...

Incredibile ma vero, il giocatore dell'Al - Shorta,, ha preso in giro Cristiano Ronaldo dopo averci giocato contro. Sebbene i due si siano incontrati e sfidati in mezzo alla settimana, quando accaduto dopo è diventato virale solamente in ......solutions on Cardano's third - generation and environmentally - sustainable blockchain.' Said... and global changemakers to foster and double down on their commitment to a global net...A subentrare al posto di Bouden èHachani, un uomo sconosciuto al popolo tunisino e al mondo ...La nomina di Hachani P robabilmente anche Hachani avrà lo stesso peso politico (pari a) di ...

Cristiano Ronaldo preso in giro da Ahmed Zero: “Il secondo miglior giocatore della storia” ItaSportPress

Dopo l'esultanza proibita che aveva scatenato le polemiche, il portoghese torna al centro dell'attenzione per un finto fan ...Incredibile episodio social diventato virale in queste ore. Cristiano Ronaldo è stato preso in giro da un calciatore dell'Al-Shorta, Ahmed Zero. Redazione ITASportPress Incredibile ma vero, il giocato ...