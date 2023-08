Aggredisce il controllore sull' autobus | riconosciuto e denunciato grazie all' Inteligenza Artificiale

(Di sabato 12 agosto 2023) Pescara - Ha aggredito undiper evitare una multa ed è fuggito, ma è stato individuatoall'Intelligenzatramite il sistema automatico di riconoscimento delle immagini (Sari) utilizzato dalla polizia: protagonista della vicenda un kosovaro di 41 annia Pescara per i reati di lesioni aggravate, violenza e minacce a pubblico nonché interruzione di pubblico servizio e omissione di soccorso. Il fatto risale allo scorso 9 agosto ed è accaduto nei pressi del terminal bus al centro di Pescara. Un addetto al controllo dei biglietti di Tua, società regionale dei trasporti, è stato aggredito da un uomo che, come i suoi quattro familiari, era sprovvisto del titolo di viaggio. L'uomo ha sferrato un pugno alappena sceso ...

Ilferito è stato trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Gli agenti della polizia Scientifica hanno poi identificato l'autore ...Tempo di Lettura: 1 minuto In data 31 luglio, gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, SADDIK Saki, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed ...Secondo l'ipotesi accusatoria l'uomo avrebbe dato in escandescenza all'invito di scendere alla stazione di Battipaglia, da parte deldel treno, perché sorpreso senza biglietto.

Aggredisce controllore a Pescara, individuato grazie all'IA Agenzia ANSA

Un 35enne senegalese ubriaco ha seminato il panico in un negozio di ortofrutta a Viserba, insultando e minacciando il titolare, poi ha aggredito i poliziotti e i passanti. È stato arrestato per resist ...È una delle molteplici operazioni di contrasto alle attività criminali predisposte dalla Polizia di Stato in tutto il territorio della Provincia in questa settimana. Qui i dettagli...