Affare Milan-Bologna | se ne va in rossoblu

Leggi su rompipallone

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilcontinua a sfoltire la rosa. Possibile l’con il, che conta di piazzare l’affondo decisivo a breve: lo scenario. È finito temporaneamente in stand-by il mercato in entrata del. Il club, pur restando alla finestra per Nico Dominguez e Riccardo Calafiori, in questi giorni si è concentrato sulle cessioni in modo tale da sfoltire la rosa di Stefano Pioli ed incamerare risorse preziose. Ante Rebic, di recente, si è trasferito a titolo definitivo al Besiktas mentre Junior Messias nelle scorse ore ha accettato il corteggiamento del Genoa: il Grifone, in particolare, lo ha preso in prestito oneroso (500 mila euro) con obbligo di riscatto fissato a 2.5 milioni. In cantiere, poi, ci sono diverse altre operazioni in uscita. Yacine Adli, non impiegato nell’amichevole disputata contro il Barcellona ...