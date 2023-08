Addio Michela Murgia | centinaia di persone salutano il feretro tra applausi e “Bella Ciao”

'Si preoccupava per gli altri in un momento così difficile per lei. Anche quando non eravamo d'accordo,con la sua ricerca appassionata ci aiutava a trovare i veri motivi per non essere scontati e supponenti'. Le parole commosse del Presidente della Cei e arcivescovo metropolita di Bologna lette ...È una grande folla quella che aspettaMurgia davanti alla Chiesa degli Artisti, a Roma, per accompagnarla nel suo ...L'ultimoMurgia: le parole di Roberto Saviano nel giorno del ...

Addio a Michela Murgia, scrittrice di talento e credente inquieta Avvenire

Il feretro di Michela Murgia esce dalla Chiesa degli artisti dove si è appena svolto il funerale, salutato da un lungo applauso e dalla canzone Bella ciao da ...PERCHÉ SALARIO MINIMO DI MELONI NON SERVE A NULLA. “Molte forze sindacali e tanti esperti di lavoro” hanno perplessità sulla misura: il timore è che “possa diventare un parametro sostitutivo e non agg ...