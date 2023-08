Addio al consigliere Rai Riccardo Laganà | mettevi i tuoi ideali sopra a tutto e combattevi contro gli ignavi e le ingiurie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) di Francesco Ebner* Se pensassi che tu fossi morto per davvero, sarei profondamente incazzato. In realtà so che è tutta una gag. L’ultima. T’avrei detto sicuramente… Ahooo, hai visto che non mangiare carne fa male?! Ce se more. E probabilmente mi avresti mandato a quel paese. La realtà è ben diversa. Mi piace pensare che sei partito per una missione all’estero, lasciando qui la tua famiglia e tutti quelli che ami per un interesse più grande. Tu sei così. Gli. Come una missione di quelle tipo dei film per salvare l’umanità. Già, l’umanità. Quanta poca ne hai incontrata da quelle parti ultimamente. Io lo so. Possono dire quello che vogliono, fare dei commuoventi comunicati. Ma io so come stanno le cose. So il nome ed il cognome di tutti quelli che dall’inizio della tua avventura hanno tessuto la trama della continua ...