Addio a Michela Murgia | la folla fuori dalla Chiesa canta Bella ciao

AGI/Vista - I funerali diMurgia alla Chiesa degli Artisti a Roma. La folla in attesa dell'uscita della bara ha intonato "Bella ciao" per omaggiare la scrittrice.ha fatto tante battaglie, vi invito ad accogliere la sua testimonianza di fede nella dura sofferenza che ha vissuto: ha portato avanti la buona battaglia, ha conservato la fede ", ha detto ..."Si preoccupava per gli altri in un momento così difficile per lei. Anche quando non eravamo d'accordo,con la sua ricerca appassionata ci aiutava a trovare i veri motivi per non essere scontati e supponenti". Le parole commosse del Presidente della Cei e arcivescovo metropolita di Bologna lette ...

Addio a Michela Murgia, scrittrice di talento e credente inquieta Avvenire

E stato salutato da un lungo applauso e dalla canzone Bella Ciao intonata dalla folla, raccolta nella piazza, il feretro di Michela Murgia al termine delle esequie che si sono svolte a Roma.