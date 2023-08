Abruzzo | altro che Vasto! Per una gita giornaliera immersi nella natura | dovete venire qui | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 12 agosto 2023), non c'è solo Vasto da vedere qui per una bella vacanza. Ecco dove andare per stare al fresco, a pochi chilometri da Roma (se vi trovaste in capitale) L'offre diverse attrazioni per i visitatori. Molte delle sue splendide spiagge hanno ottenuto la Bandiera Blu per la pulizia delle acque e la qualità delle strutture. Quelle più popolari includono Silvi Marina, Pescara, Vasto e Giulianova. La regione ospita anche il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che si estende verso l'entroterra ma include anche alcune parti costiere. È possibile esplorare paesaggi mozzafiato, fare escursioni e godersi laincontaminata. Anche la Riservale Regionale Punta Aderci è una destinazione popolare per gli amanti della. Regala panorami suggestivi, dune sabbiose e habitat ...