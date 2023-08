(Di sabato 12 agosto 2023) «Adsi mangia, si beve e si f», e mai come in occasione di questoil celebre detto, noto in tutto il mondo, aiuta a raccontare di un?isola che fra musica,...

Calcio 2023 - 2024 Serie D Due settimane al ritorno in campo,e Portici si preparano alla prima uscita ufficiale. La formazione gialloblù, allenata da ...per dare lo start alla nuova. La ...... le 9 società classificate al termine della scorsaal 12posto dei gironi a 18 sodalizi, al ...Sassari Latte Dolce Gara 28 Campobasso - Termoli Gara 29 Angri - Gelbison Gara 30 Nocerina -...... le 9 società classificate al termine della scorsaal 12posto dei gironi a 18 sodalizi, al ...Sassari Latte Dolce Gara 28 Campobasso - Termoli Gara 29 Angri - Gelbison Gara 30 Nocerina -...

A Ischia stagione senza il pienone ma il Ferragosto ritrova la movida ilmattino.it

DI MARCO BOTTTIGLIERI Il turismo ad Ischia non sta vivendo una estate positiva, dopo l’affluenza record dello scorso anno che lasciava ben sperare per la stagione in corso. Al di là di fattori conting ...ISCHIA (NA). Domenica 27 agosto al via la stagione del massimo campionato di calcio dilettantistico nazionale, in campo il Turno Preliminare della Coppa Italia Serie D. L’Ischia esordirà contro la ...