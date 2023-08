A cosa pensiamo contro il sovraffollamento delle carceri | colpaccio-Nordio

(Di sabato 12 agosto 2023) "Abbiamo ascoltato stamattina attentamente tutte le proposte che sono venute dai vari partecipanti a questo tavolo e ne abbiamo preso nota. Compatibilmente con le risorse cercheremo" di fare "quella che noi chiamiamo una 'detenzione differenziata'. Tra i detenuti pericolosi, come quelli al 41 bis, e quelli di pochissima pericolosità sociale ci può essere una situazione intermedia che a mio avviso può essere risolta con l'utilizzo di molte caserme che sono state dismesse, che hanno gli ampi spazi per i due correttivi della pena, il lavoro all'aperto e l'attività sportiva". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carloal termine della visita al carcereVallette a Torino dopo la morte di due detenute nelle ultime 48 ore.

Nordio al carcere alle Vallette: "A cosa pensiamo contro il sovraffollamento" Liberoquotidiano.it

