A Conca della Campania mostra fotografica di Giovanni Simone

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 12 agosto 2023). Con il patrocinio del Comune di, “Linguaggio Universale” è ladiche dal 14 agosto al 03 settembre sarà esposta nel Santuario Santa MariaLibera. Attraverso i suoi scattiracconta storie dal mondo con il tentativo di superare barriere linguistiche e culturali. Linguaggio Universale diAd oggi, nel mondo si calcola una popolazione di 8 miliardi di persone. Ognuna di esse si distingue per religione, etnia, filosofia di vita, lingua scritta e parlata. Si stima infatti che esistano attualmente più di 6000 idiomi, molti dei quali sono purtroppo in via di estinzione. Risiediamo in un mondo vasto, ...