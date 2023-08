A che ora Sinner nella semifinale a Toronto | programma preciso | avversario | dove vederlo in tv

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) Giocherà ancora una volta nel cuore della notte italiana Jannik, impegnato nelle semifinali del National Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 che si disputa a, in Canada: il match dell’azzurro sarà il quarto ina partire dalle ore 18.30 italiane sul Center Court, ma comunque inizierà non prima dell’1.30 ora italiana. LA DIRETTA LIVE DI-PAUL,ATP, NON PRIMA DELL’1.30 Nel penultimo atto del tabellone principale di singolare maschile, inoggi, sabato 12 agosto, l’azzurro, testa di serie numero 7, affronterà lo statunitense Tommy Paul, numero 12 del seeding. Si tratterà del terzo confronto tra i due, che sono sull’1-1 nei precedenti, giocati entrambi nel 2022, ma sarà la prima volta in ...