Le firme di 49 fiorentini, di riconosciuto rango professionale e scientifico, accompagnano una lettera al sindaco Dario, alla giunta e al consiglio comunale per chiedere di evitare di piantare alberi di arancio ...Anche il sindaco Darioha condannato l'episodio, ribadendo che "la violenza dentro e fuori ...ha in parte spostando l'attenzione da quanto stava accadendo simultaneamente in Tribuna, dove ...Le firme di 49 fiorentini, di riconosciuto rango professionale e scientifico, accompagnano una lettera al sindaco Dario, alla giunta e al consiglio comunale per chiedere di evitare di piantare alberi di arancio ...

49 vip a Nardella: 'Non mettere alberi d'arancio in via Cavour' Euronews Italiano

Le firme di 49 fiorentini vip, di riconosciuto rango professionale e scientifico, accompagnano una lettera al sindaco Dario Nardella, alla giunta e al consiglio comunale per chiedere di evitare di pia ...